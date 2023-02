Gerard Pique pierwszy raz tak szczerze o związku z Clarą Chią Marti: "Jestem marionetką"

Od kilku miesięcy Gerard Pique i Clara Chia Marti są na ustach mediów z całego świata. Wszystko przez burzliwe rozstanie sporowca z Shakirą, jego zdradę i gorzkie komentarze piosenkarki na temat nowego związku byłego zawodnika FC Barcelony. Czyżby pomiędzy piłkarzem i jego nową ukochaną już dochodziło do pierwszych spięć? Jego najnowszy wywiad sprawił, że w sieci zawrzało!

Gerard Pique o nowej partnerce: "Jestem jej marionetką"

Niedługo po tym, jak Shakira i Gerard Pique potwierdzili swoje rozstanie po 13 latach związku, media obiegły informacje o zdradach piłkarza i jego zażyłości z piękną, tajemniczą blondynką. Z czasem okazało się, że to 23-letnia Clara Chia Marti skradła serce sportowca, a w sieci wybuchła prawdziwa burza. Shakira nie tylko nagrała utwór uderzający w niewiernego byłego partnera i jego kochankę, ale też nieustannie nie odpuszcza zakochanym. Medialna nagonka i hejterskie komentarze fanów kolumbijskiej artystki doprowadziły nawet do tego, że nowa partnerka Gerarda Pique trafiła do specjalistycznej kliniki, gdzie musiała być leczona po napadach paniki. I choć piłkarz długo nie komentował sprawy, teraz przerwał milczenie.

Po tym, jak paparazzi przyłapali Gerarda Pique i Clarę Chię Marti podczas spaceru, a nerwowe zachowanie 23-latki poważnie zaniepokoiło internautów, były zawodnik FC Barcelony gościł w streamie Ibai Llanosaa z Kings League. W trakcie rozmowy sportowiec wyjawił, jak naprawdę wygląda jego relacja z nową partnerką.

Okazuje się, że Clara Chia Marti doskonale wie, jak podporządkować sobie swojego ukochanego. To właśnie ona rządzi podczas zakupów, a nawet decyduje, jak powinien ubierać się Gerard Pique.

- Prawda jest taka, że chodzę do sklepu z dziewczyną i ona wszystko dla mnie wybiera. Jestem marionetką - przyznał w rozmowie Kings League Gerard Pique.

Choć związek Gerarda Pique i Clary Chii Marti wywołuje wiele kontrowersji, zakochani nie zamierzają jednak poddać się kąśliwym komentarzom opinii publicznej. Co więcej, niedawno Gerard Pique pochwalił się w sieci pierwszym wspólnym zdjęciem z nową ukochaną, podkreślając, że to właśnie ona jest teraz dla niego najważniejsza.

Co ciekawe, pomimo iż Clara Chia Marti zmaga się z ogromnym hejtem, a niedawno nawet trafiła do specjalistycznej kliniki, gdzie leczono jej napady paniki, Shakira nie zamierza odpuszczać Gerardowi Pique i jego nowej ukochanej, publikując w sieci coraz to nowsze, uderzające w nich treści. Myślicie, że ten medialny konflikt kiedyś się zakończy?

