Kinga Rusin już od kilku miesięcy zachwyca swoim wyglądem. Dziennikarka mocno eksperymentuje ze stylem, w poniedziałkowym odcinku "You Can Dance" zachwyciła stylizacją. Zobacz: Rusin cała w czerni w You Can Dance. Postawiła na seksowny dekolt

Reklama

Już jutro prezenterka pojawi się na okładce najnowszego wydania magazynu "Viva". Gwiazda pozuje w zwykłych jeansach i klasycznym T-shircie z dekoltem, ale wygląda bardzo kusząco i seksownie. W obszernym wywiadzie opowie o tym, co jest jej siłą i co zawdzięcza rodzicom. Co jeszcze w numerze? Rodzinne tajemnice Magdy Gessler, która udzieliła wywiadu wraz z ojcem, a także Jerzy Pilch o miłości, chorobie i walce o życie.

Nowa Viva! już od jutra w kioskach za jedyne 3,29!

Zobacz na Polki.pl: Kinga Rusin jak prawdziwa gwiazda telewizyjna



Reklama