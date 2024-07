Kinga Rusin zdradziła czy jest kobietą silną czy delikatną przy swoim partnerze:

Jestem sobą. Mam to szczęście, że nie muszę grać ani udawać. Jak każdy człowiek miewam słabsze momenty, ale nie mam problemu z okazywaniem słabości. Kiedy kobieta ma partnera pewnego swych wartości, może też śmiało pokazywać swoją siłę. Mądry partner to doceni, a jedynie słaby będzie próbował dezawuować. My potrafimy się też z siebie nawzajem śmiać. Nie wyśmiewać, bo to niedopuszczalne, ale żartować ze swoich cech charakteru. Nic tak jak śmiech nie rozładowuje napięć i nie obniża poziomu stresu. Poczucie humoru jest nie do przecenienia.