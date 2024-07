Kinga Rusin odpowiedziała Hannie Lis? W drugi dzień świąt wielkanocnych, Hanna Lis odpowiedziała na komentarz jednej z internautek, która napisała, że jedyne, czego nie zazdrości dziennikarce, to... "męża najlepszej przyjaciółki". Obecna żona Tomasza Lis nie pozostawiła tego bez komentarza i odpisała, że Kinga Rusin nie była jej najlepszą przyjaciółką.

Kinga Rusin w subtelny sposób postanowiła odpowiedzieć Hannie Lis. W święta pojechała do stadniny swojej koleżanki Karoliny Ferenstein-Kraśko i wspólnie spędzała z nią czas na Mazurach. Dziennikarka pokazała fotki jak jeżdżą razem na koniach i relaksują się w lesie. Pod jednym z filmików Kinga Rusin napisała:

Chwila spokoju i czas tylko dla nas żeby się zrelaksować, nagadać i pogalopować?￰゚Z moją mistrzynią i przyjaciółką @karolinaferenstein_krasko ? "That's what friends are for", real friends...