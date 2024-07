Kinga Rusin ma dość pytań o rozwód z Tomaszem Lisem. Gwiazda udzieliła wywiadu w "Gali", gdzie padło pytanie o rozstanie z dziennikarzem. Prezenterka nie chce już jednak rozmawiać na ten temat! Zobaczcie, co mówi!

Zobacz: Hanna Lis zapytana o "męża najlepszej przyjaciółki…". Ostro odpowiada: "Żadna przyjaciółka…"

Kinga Rusin i Tomasz Lis rozwiedli się w 2006 roku po 12 latach małżeństwa. Ich rozstanie było największą wówczas sensacją w świecie mediów. Z biegiem czasu Rusin nie chce jednak wracać do tego tematu. Kiedy w "Gali" padło pytanie o rozwód, odpowiedziała:

Ostatnio powiedziałam sobie, że jeżeli jeszcze raz usłyszę pytanie o mój rozwód to popełnię seppuku. To było 11 lat temu! Kiedy odmawiam odpowiedzi na takie pytania, dziennikarze mówią, że jestem niesympatyczna. Kiedy staram się dyskretnie wybrnąć, mówią, że cały czas tkwię w przeszłości i rozdrapuję rany. To co ja mam robić? Ja już dawno ten rozdział zamknęłam i gdyby nie media, miałabym naprawdę szansę o tym zapomnieć. Więc korzystając z okazji apeluję: przejdźmy do następnego rozdziału.