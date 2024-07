1 z 10

Na ulicy Mokotowskiej w Warszawie codziennie można spotkać gwiazdy. To tutaj mieszczą się butiki najmodniejszych polskich projektantów, takich jak Zień czy Kupisz, salony multibrandowe oferujące rzeczy największych światowych marek, ekskluzywne drogerie, sklepy z wyposażeniem wnętrz czy restauracje serwujące wyśmienitą kuchnię. Kilka dni temu paparazzo przyłapał podczas zakupów w stołecznym zagłębiu luksusu Kingę Rusin.

Dziennikarka miała chyba tego dnia ciężki dzień. Wychodząc z samochodu na jej twarzy malowało się potworne zmęczenie. Jednak jak wiadomo, nic tak nie poprawia humoru i samopoczucia kobiecie tak bardzo jak zakupy. Rusin ubrana w ortalionowy płaszcz, szare spodnie, pastelowy top i szpilki przemierzyła wzdłuż całą Mokotowską, zaglądając do każdej witryny.

Ostatecznie Kinga znalazła coś dla siebie w multibrandowym butiku See me Boutique. W ekskluzywnym salonie można nabyć rzeczy takich drogich marek jak: Elizabeth&James, która należy do bliźniaczek Olsen, Zadig&Voltaire, Muubaa, Joseph czy Frame Denim.

