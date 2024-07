1 z 8

Kinga Rusin jest jedną z najbardziej lubianych dziennikarek w naszym kraju. Zawsze perfekcyjnie wygląda, a także może pochwalić się ciałem nastolatki, którego zazdrości jej z pewnością nie jedna kobieta. Okazuje się, że sekretem figury gwiazdy nie jest tylko zbilansowana dieta. Gospodyni "Dzień Dobry TVN" każdą wolną chwilę spędza aktywnie. Ostatnio najbardziej kręci ją kitesurfing. Zobacz: Zmiany w życiu Rusin: Zostałam fleksitarianką

Rusin przygodę z tym sportem zaczęła 3 lata temu i jak pisała na swoim blogu, zakochała się w nim od samego początku. Dziennikarka tym samym pokazała, że na naukę nowych rzeczy nie jest nigdy za późno i ze swoją determinacją podczas kilku wakacyjnych wyjazdów nauczyła się śmigać po falach.

- Na naukę ponoć nigdy nie jest za późno, ale nie wiem, czy powiedzenie to dotyczy sportów, a tym bardziej tych ekstremalnych. Ale dałam sobie szansę. Początki mojej przygody z kitesurfingiem były trudne. Myślałam, że nigdy nie opanuję manewrów latawcem i nie skoordynuję tego z deską. Ale nie poddałam się. Codziennie rano zaciskałam zęby, zakładałam kask, patrzyłam z brzegu na tych, którzy bez mniejszego wysiłku mknęli po falach i mówiłam sobie, że skoro oni mogą, to ja też! Pamiętam dziecięcą radość, kiedy udało mi się przepłynąć pierwsze sto metrów - wspominała na blogu swoje początki Rusin.

Teraz kitesurfing towarzyszy jej podczas każdego wakacyjnego wypadu do ciepłych krajów. Podczas ostatniego pobytu na Rodos z dumą na twarzy robiła sobie zdjęcia z żaglem, które później zamieściła na Instagramie. Przy okazji Rusin ponownie pochwaliła się wysportowanym ciałem. Może dziennikarka zainspiruje kogoś z was do spróbowania sił w tym sporcie?

Zobacz: Zmęczona Kinga Rusin na zakupach PAPARAZZI