Paparazzi znów spotkali Kingę Rusin i Piotra Kraśko pod studiem Dzień Dobry TVN. Para wyglądała naprawdę dobrze (to już norma), ale tym razem zwróciliśmy uwagę na stylizację dziennikarza! Tak powinien ubierać się każdy facet ;) Jego koszula w kolorze khaki i jasne spodnie to strzał w dziesiątkę!

Kinga z kolei postawiła na teksturowany look w odcieniach delikatnego beżu, złota i oberżyny. Do delikatnej, lejącej się bluzki z głębokim dekoltem, długimi rękawami i geometrycznym, kamuflażowym printem dziennikarka dobrała długą apaszkę w pasujący nadruk. Do tego Rusin postawiła na złoty, poszarpany na dole żakiet z dzianiny i spięte cienkim paskiem chinosy w kant w neutralnym odcieniu. Tak dużą ilość odcieni beżu warto przełamać zdecydowanym akcentem, dlatego na stopy Kinga założyła błękitne czółenka na wysokim obcasie a w ręku trzymała czarną, zamszową szoperkę. Do tego oversize'owe okulary w stylu lat 70. i w drogę!

Zobaczcie zdjęcia!

