Joanna Opozda pochwaliła się swoim szczęściem. Aktorka świętuje dziś swoje 35. urodziny, a w tym wyjątkowym dniu czekała na nią prawdziwa niespodzianka. Podczas relacji na InstaStories dumna mama pokazała, co dostała od ukochanego synka. Nagranie z małym Vincentem to najsłodsze, co dziś zobaczycie.

Joanna Opozda świętuje urodziny z synem

Dokładnie 2 lipca 1988 roku urodziła się Joanna Opozda. Oznacz to, że właśnie dziś piękna aktorka świętuje swoje 35. urodziny. Joanna Opozda zdradziła nam, jak spędzi urodziny, a teraz pochwaliła się w sieci wyjątkowym nagraniem z synem. Gwiazda pokazała urocze kadry, jak mały Vincent z samego rana wręcza jej bukiet kwiatów.

Tylko spójrzcie, jak Vincent uczcił urodziny swojej mamy!

Joanna Opozda konsekwentnie nie pokazuje twarzy swojego synka i tylko czasami publikuje zdjęcia, na którym możemy zobaczyć jego piękne oczy. Mały Vini z pewnością jest największą radością aktorki, która ostatnio przeżywała bardzo trudne chwile. Kilka dni temu paparazzi spotkali Joannę Opozdę, która zalała się łzami pod drzwiami komisariatu policji.

Myślę, że jeszcze przyjdzie czas na podsumowanie, bo faktycznie dużo się dzieje, ale póki co nie będę zaprzątać sobie tym, głowy- odpowiedziała nam gwiazda, gdy z okazji urodzin poprosiliśmy ją o podsumowanie ostatniego roku w swoim życiu.

Joannie Opoździe w dniu urodzin jeszcze raz składamy najlepsze życzenia!