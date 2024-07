Odpoczynek? Nie w przypadku Anny Lewandowskiej (28)!

Ania pracuje właśnie nad własną, ekologiczną linią kosmetyków dla kobiet w ciąży i dzieci – informuje w magazynie „Party” koleżanka trenerki.

I dodaje, że nikogo ze znajomych Lewandowskiej to nie dziwi.

Ania ma mnóstwo energii i siły. Nie ma żadnych nieprzyjemnych ciążowych objawów. Przez cały czas, jak to ona, nie może nawet chwili usiedzieć w miejscu. Ciągle coś robi, gotuje, przemeblowuje mieszkanie... – dodaje jej koleżanka.

I pewnie dlatego Ania zdecydowała się pracować do końca ciąży. Żona Lewandowskiego nie tylko pisze poradnik dla kobiet w ciąży o tym, co powinny jeść i jak powinny ćwiczyć, ale także rozszerza asortyment swoich zdrowych przekąsek Food by Ann.

Zobacz jak bosko wyglądała po ostatnim pracowitym weekendzie.

Podobno żartuje też, że gdyby nie Robert, który ciągle prosi ją, żeby odpoczywała, pewnie zaczęłaby projektować ubranka dla niemowlaków.

Cały materiał o Annie Lewandowskiej w najnowszym numerze "Party".

Anna Lewandowska