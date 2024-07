Data urodzenia: 7 marca 1971r.

Znak zodiaku: Ryby

Zawód: dziennikarka, prezenterka



Kinga Rusin ukończyła dziennikarstwo i italianistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę rozpoczynała w redakcji Teleexpresu. W 1994 roku otrzymała statuetkę Wiktora w kategorii Odkrycie Roku.

W tym samym roku poślubiła dziennikarza Tomasza Lisa, z którym wyjechała na 3 lata do USA. Po powrocie do Polski zajęła się głównie wychowywaniem dwóch córek Poli i Igi.

Do pracy w telewizji wróciła w 2005 roku już na antenie TVNu. Prowadzi program "Dzień Dobry TVN" oraz "You Can Dance".

W 2006 roku rozwiodła się w Tomaszem Lisem.

Kinga Rusin w parze ze Stefano Terrazzino w 2006 roku wygrała 4. edycję Tańca z gwiazdami. A w 2008 roku otrzymała Wiktora Publiczności.