Brutalny napad na Polaków w Rimini

Włoscy śledczy mają 20 nazwisk osób, wśród których mają być sprawcy brutalnego napadu na Polaków w Rimini. Mają to być imigranci z Afryki Północnej w wieku około 30 lat. Włoskie media podają, że są oni znani włoskiej policji jako handlarze narkotyków. Dziś (we wtorek) do Rimini pojadą również przedstawiciele polskiej prokuratury, która będzie prowadzić własne śledztwo w sprawie napadu na Polaków w Rimini.

Napad w Rimini - nowe informacje

Do brutalnego napadu na parę Polaków, przebywających na wakacjach w Rimini, doszło w nocy z piątku na sobotę około godziny 4 rano. Czterech napastników pobiło mężczyznę do nieprzytomności oraz wielokrotnie zgwałciło kobietę, a następnie wrzuciło ją do morza. Turyści z Polski zostali również okradzeni. Sprawa wstrząsnęła opinią publiczną. Trwają poszukiwania sprawców.

Okazje się, że ta sama grupa mogła stać również za innym napadem, do którego doszło w Rimini. Więcej informacji na następnych stronach.

