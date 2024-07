3 z 6

Rodziców Kate było stać na to, żeby wysłać córkę do ekskluzywnej szkoły. Księżna studiowała na elitarnym uniwersytecie St. Andrews (za jeden semestr nauki płaci się tam kilka tysięcy funtów!). To właśnie tam poznała księcia Williama. Była jego fanką od najmniejszych lat.

Kiedy Kate została żoną Williama, media zaczęły się przyglądać również jej rodzeństwu, zwłaszcza Pippie, a właściwie Philippie Charlotte Middleton, która w Anglii ma status celebrytki. Pippa skończyła studia na kierunku literatury angielskiej na Uniwersytecie w Edynburgu. W 2017 roku wyszła za mąż za miliardera Jamesa Matthewsa.

