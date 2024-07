1 z 11

Jakie są ulubione marki księżnej Kate? To proste – angielskie klasyki. Ulubienica Brytyjczyków jest oddaną fanką projektów Sary Burton dla Alexandra McQueena, często pokazuje się także w strojach od Burberry, Alice Temperley, Mulberry, Erdem. Ale jedna z jej ulubionych marek jest również tą, której masz prawdopodobnie w swojej szafie najwięcej. To Zara!

Więcej: Kto chce zniszczyć wizerunek księżnej Kate? Media uderzają w żonę Williama, pisząc o jej romansie ze znanym tenisistą!

Tak, Kate Middleton wplata mnóstwo rzeczy z sieciówek do swojej garderoby. I nie są to tylko casualowe looki – od bluzek, żakietów i butów aż po biżuterię na eleganckie, wieczorowe wyjścia – księżna Cambridge to rasowa łowczyni okazji! Zajrzyjcie do galerii żeby zobaczyć nasze ulubione looki Kate z rzeczami z sieciówek.

Zobacz też: Księżna Kate przeszła spektakularną metamorfozę! Jak teraz wygląda? Fani nie kryją zaskoczenia