Kiedy księżna Kate zniknęła z przestrzeni publicznej po operacji, którą przebyła w styczniu 2024, wśród fanów brytyjskiej rodziny królewskiej, a także w mediach, nie brakowało plotek i teorii spiskowych. Teraz jednak już oficjalnie wiadomo, czym spowodowana jest przedłużająca się nieobecność żony księcia Williama w przestrzeni publicznej. Jak się niestety okazało, księżna Kate zmaga się z nowotworem.

Po opublikowanym przez księżną Kate oświadczeniu, w brytyjskich mediach zawrzało. Lekarka rodzinna Ellie Cannon wypowiedziała się na temat diagnozy żony księcia Williama.

Od wczoraj tematem numer jeden w brytyjskich mediach jest oczywiście diagnoza i stan zdrowia księżnej Kate. Brytyjska specjalistka medycyny rodzinnej, Ellie Cannon została zaproszona do kanału TalkTV, aby porozmawiać na ten temat i przyznała wprost, że żona księcia Williama jest stosunkowo młoda, dlatego operacja brzucha nawet z łagodnego powodu byłaby nietypowa.

Niezwykłe jest to, że Kate jest stosunkowo młoda. Nawet operacja brzucha… operacja z łagodnego powodu byłaby nietypowa. Stało się jednak tak, bo na podstawie badań USG założyli, że jest to nowotwór łagodny, a kiedy faktycznie przyjrzeli się temu pod mikroskopem, odkryli, że to rak

- wyznała lekarka