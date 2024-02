Od kilku tygodni w TVP zachodzą spore zmiany, które nie ominęły również porannego programu "Pytanie na śniadanie". Nic zatem dziwnego, że widzowie niezmiennie są ciekawi, jakie twarze zobaczą w popularnej śniadaniówce. Niedawno produkcja jeszcze bardziej podsyciła ciekawość fanów, zdradzając imiona nowych prowadzących, a teraz stało się jasne, że kolejny duet stworzą Katarzyna Pakosińska i Piotr Wojdyło. Kim jest "męska połowa" tej prezenterskiej pary?

Reklama

Kim jest Piotr Wojdyło z "Pytania na śniadanie"

W poniedziałek, 19 lutego, produkcja "Pytania na śniadanie" ogłosiła kolejny duet prowadzących, który będzie witał widzów w porannym programie TVP2 - do śniadaniówki dołączyli Katarzyna Pakosińska i Piotr Wojdyło. Podczas gdy prezenterka ma doświadczenie nie tylko stricte dziennikarskie, ale również kabaretowe, jej telewizyjny partner może pochwalić się sporym zapleczem prezenterskim, a także ... akademickim.

Piotr Wojdyło ma bogate portfolio nie tylko telewizyjne, ale również eventowe. Na stronie internetowej Piotra Wojdyły czytamy o dziennikarzu jako o "konferansjerze, prezenterze, prowadzącym" - możemy również poznać szczegółowo jego zawodowe doświadczenie.

Praca na scenie, kontakt z ludźmi i mówienie do nich to moja praca i jednocześnie wielka pasja. Dlaczego ja? Na miejscu pracy zawsze pojawiam się odpowiednio wcześnie, uśmiechnięty, wypoczęty, trzeźwy i ubrany adekwatnie do sytuacji. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu eventów sprawia, że bez kompleksów mogę nazwać się profesjonalnym konferansjerem (...) Duże doświadczenie - także jako aktor i prezenter telewizyjny (TVP 1, TVP Kraków) - oraz kierunkowe wykształcenie, pozwalają mi czuć się na scenie pewnie - pisze o sobie dziennikarz na swojej stronie internetowej.

Zobacz także: Kłótnia w „Pytaniu na śniadanie” zażenowała widzów. Robert Stockinger przerwał rozmowę

Zobacz także

Co ciekawe, Piotr Wojdyło ma również doświadczenie w pracy przy organizacji eventów. Choć jest mało prawdopodobne, że akurat ten obszar przyda mu się w nowej roli w TVP, być może produkcja "Pytania na Śniadanie" wzięła pod uwagę różnorodne doświadczenie Wojdyły przy doborze nowych prowadzących show.

Często łącze pracę konferansjera z event managerem, w obydwu funkcjach jestem rzetelny a jednocześnie spontaniczny. Jeżeli tego potrzebujesz, zajmę się także kompleksową organizacją wydarzenia od scenariusza po budowę sceny. Mam wielką bazę kontaktów, wszystkiego dopilnuję (...) - dodaje Piotr Wojdyło.

Wojdyło, oprócz dziennikarskiego zaplecza, jest również ... aktorem, co podkreśla w swoim biogramie na Instagramie. Widzowie mogli oglądać go także w innych programach TVP - "Europa to my" czy "Kronika". Prezenter nie podaje na stronie internetowej, ile dokładnie ma lat - wiadomo jedynie, że w 2007 roku rozpoczął naukę w krakowskiej szkole aktorskiej i niezmiennie od lat inwestuje w swój rozwój i edukację.

Instagram @piotrwojdylo.pl

Piotr Wojdyło: żona, dzieci

Choć Piotr Wojdyło nie jest wylewny w sieci w kontekście nowinek z życia prywatnego, z jego instagramowego profilu można wywnioskować, że prezenter jest szczęśliwym mężem i ojcem aż trójki dzieci.

Mąż, ojciec trójeczki - pisze Piotr Wojdyło.

Baczni obserwatorzy profilu dziennikarza mogą również zobaczyć romantyczne ujęcie z żoną Piotra Wojdyły. Trzeba przyznać, że to prawdziwa piękność!

Czekacie już na debiut Piotra Wojdyły w "Pytaniu na śniadanie"? My bardzo!

Reklama

Zobacz także: Katarzyna i Piotr nowymi prowadzącymi "Pytanie na śniadanie". Nie mogą się już doczekać