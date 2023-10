Caroline Derpienski pochwaliła się zdjęciem z samolotu i zdradziła, że właśnie zmierza do Polski. Największym zaskoczeniem było jednak to, że niedaleko siedział wpatrzony w nią Piotr Rubik, co modelka uwieczniła na fotce, którą również pokazała na Instagramie. Zdjęcie szybko obiegło wszystkie media, a muzyk dostał wiele wiadomości na swoim Instagramie. Rubikowie postanowili zrobić live'a, w którym odnieśli się do całej "afery" z udziałem Caroline Derpienski. Słowa muzyka mogą jednak zaskoczyć.

Rubikowie reagują na zdjęcie zrobione przez Derpienski w samolocie

Caroline Derpienski otwarcie przyznaje, że przyjeżdża do Polski, żeby trochę namieszać w naszym show-biznesie. Trzeba przyznać, że świetnie jej to wychodzi. Najpierw pojawiła się afera z Katarzyną Nosowską, potem z Anetą Glam, a teraz przyszedł czas na Rubików. Konflikt zaczął się od live'a z Dowborami, w którym gościli Rubikowie. Jeden z internautów napisał, że "Derpienski bez majtek chodzi" w Miami, na co żona muzyka odpowiedziała, że " tacy bez majtek są najgorsi"... i się zaczęło. Modelka wyznała dalej, że Rubików nie stać na życie w Miami i że dorabiają na dożynkach.

Teraz Caroline Derpienski zaskoczyła zdjęciem z samolotu, w którym siedziała niedaleko od Piotra Rubika. Modelka uwieczniła tę chwilę i dodała ją na swojego Instagrama. Oboje lecieli z Miami do Polski. Na zdjęciu widać, że muzyk spoglądał na 21-latke, która w rozmowie z "Pudelkiem" zdradziła, jak się leciało obok muzyka.

Nie było dolarsowo. Cały czas się na mnie patrzył, ale ''dzień dobry'' nie powiedział. Nie zamieniliśmy ani jednego słowa. Gbur. Widać, że nastawiony przez zazdrosną żonę, która uważa, że w Miami chodzę bez majtek, a majtki zawsze mam. Nie wiem, na jakiej podstawie ona to wywnioskowała, skoro nawet na żywo nigdy się nie widziałyśmy — powiedziała Caroline Derpienski.

Instagram @carolinederpienski

Podróż tych dwóch gwiazd odbiła się szerokim echem w mediach. Piotr Rubik razem z żoną zorganizowali live'a, w którym wyjaśnili, że otrzymali wiele screenów od internautów, na których muzyk spogląda na modelkę. 55-latek postanowił to wyjaśnić.

Zostałem zarzucony masa screenów, z kim leciałem w samolocie. Nie znam osoby. W samolocie nie zwracam uwagi, na to, co się dzieje wokół. Zajmuje się swoimi sprawami. Głupio się czuje, kiedy ktoś robi mi zdjęcie z ukrycia. Jak zobaczyłem, że ktoś mi robi zdjęcie, to się obejrzałem, ale nie znam tej pani, nie znam jej książek, piosenek czy co tam robi. Nie znam człowieka, więc nie ma sensu komentować. Może powinienem wiedzieć, kto, co i jak, ale ja się kompletnie tym nie interesuje — powiedział Piotr Rubik.

Instagram@piotr_rubik

Agata Rubik postanowiła nawiązać również do afery z "majtkami", żona muzyka stwierdziła, że również nie wiedziała kim jest Caroline Derpienski i jej celem nie było obrażenie jej.

Ta osoba, twierdzi, że ja coś o tej osobie powiedziałam, o jej majtkach. Nie wiedziałam, kto to jest ta osoba. Ja odniosłam się tylko do wypowiedzi, że ''Derpińska bez majtek chodzi'' i ja powiedziałam, że ''najgorsze są te, co majtek nie noszą'' — wyjaśniła Agata Rubik.

Instagram @piotr_rubik