Piotr Rubik razem z rodziną wiedzie bajeczne życie w Miami, gdzie na co dzień mieszka po przeprowadzce do Stanów Zjednoczonych z Warszawskiego Wilanowa. Żona artysty błyskawicznie odnalazła się w nowej rzeczywistości, a ich córki już od pół roku chodzą do amerykańskich szkół. A co z karierą artysty? Okazuje się, że Piotr Rubik nadal koncertuje po całym świecie, a od czasu do czasu bywa też w Polsce. Teraz muzyk zaskoczyła zdjęciem z piękną kobietą i nie jest to jego żona. Uwagę zwraca też wyznanie... O co chodzi?

Reklama

Szczęśliwy Piotr Rubik pokazał zdjęcie z piękną kobietą

Piotr Rubik ogromną rozpoznawalność zyskał jako dyrygent, ale zawodowo realizuje się również jako kompozytor i producent muzyczny. Od niespełna roku artystka razem z żoną Agatą Rubik i ich dwoma córkami zamieszkali w Miami. Para zdecydowała się zamienić ich willę na warszawskim Wilanowie i zamieszkać w bajecznym apartamencie z pięknym widokiem na ocean. Rodzina nie ukrywa, że doskonale odnaleźli się w nowej rzeczywistości, choć początki nie były łatwe, o czym w relacjach na Instastory informowała Agata Rubik. Teraz to Piotr Rubik zaskoczył nowym zdjęciem, na którym pozuje z Magdą Beredą i okazuje się, że zdecydowali się na wspólny projekt.

Ponad 8 tysięcy kilometrów od siebie i zupełnie inne strefy czasowe, ale zrobiliśmy to - poinformowała Piotr Rubik na Instagramie.

Magda Bereda i Piotr Rubik w duecie nagrali wspólny album, a teraz premierę ma jedna z ich wspólnych piosenek. Artysta nie ukrywa, że temu wydarzeniu towarzyszy lekki stres i z niecierpliwością czeka na opinie od fanów.

'Do końca' zapowiada nasz wspólny album! Tak bardzo się cieszę, a jednocześnie lekko stresuję, myśląc czy Wam się spodoba. Jesteście gotowi? Od północy w streamie dodał muzyk

Fani i tym razem nie zawiedli Piotra Rubika i od razu pospieszyli z gratulacjami. W komentarzach posypała się prawdziwa lawina komplementów, a internauci już piszą, że nie mogą się doczekać, aż będą mogli przesłuchać cały album:

Wspaniały duet! Wierzę, że będzie pięknie!!

Wspaniały duet, zapowiada się powtórka takiego sukcesu jak przy Arbuzowym Zachodzie Słońca

Będzie cudowny ten album, nie mogę się już doczekać teledysku oraz piosenki

Agata i Piotr Rubikowie Instagram@piotr_rubik

Reklama

Piotr Rubik może być spokojny, mając takie wsparcie w swoich fanach i oczywiście w żonie. Jesteście ciekawi współpracy muzyka z Magdą Beredą?