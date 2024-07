Ostatnie tygodnie to ogromna fala kontrowersji wokół rozstania Piotra Zelta i Moniki Ordowskiej, z którą aktor ma dziecko. Córka pary urodziła się w styczniu, ale niedawno pojawiły się plotki, że to nie Zelt jest ojcem dziewczynki. Była miss wszystkiemu gorąco zaprzeczała. Przypomnijmy: "To jego spektakl PR-owy"

Tabloidy donosiły, że Ordowska zaszła ciążę z Rafałem Sieradzkim, przystojnym modelem. Parę można było zobaczyć w bardzo kontrowersyjnym i niesmacznym teledysku, w którym symulowali... seks oralny. Już wtedy złośliwi sugerowali, że łączy ich coś więcej.

Naciskany przez prasę i media w końcu postanowił wypowiedzieć się sam Sieradzki. W rozmowie z "Faktem" potwierdza, że to on jest ojcem małej Amelki. Wbrew doniesieniom jednak twierdzi, iż dowiedział się o tym dopiero trzy miesiące po jej narodzinach. Rafał wyznał też, że jest już ojcem 6-letniej dziewczynki z innego związku.

To dziecko jest moje. Dowiedziałem się trzy miesiące po narodzinach. Ja nie jestem taką osobą, która robi dzieci i ucieka, zwyczajnie nie jestem takim człowiekiem. Mam jeszcze jedno dziecko, ale mam z nim jak najlepszy kontakt cały czas. Wychowuję to dziecko, ma obecnie 6 lat. Stać mnie na siłownię, nie zaglądacie do mojego portfela i nie wiecie, jak jest naprawdę. Dużo pracuję za granicą - powiedział w rozmowie z "Faktem".

Wszystko wskazuje na to, że to dopiero początek medialnej telenoweli. Może powinni to wszystko wyjaśnić za zamkniętymi drzwiami?



Piotr Zelt z córeczką z pierwszego małżeństwa: