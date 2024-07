Wydawało się, że rozstanie Agnieszki Szulim z Maciejem Żakowskim będzie jednym z głośniejszych wydarzeń towarzyskich tego sezonu. Para zrobiła to jednak po cichu, unikając atmosfery skandalu. Dziennikarka szybko jednak wróciła na języki, gdy okazało się, że spotyka się z milionerem, Piotrem Woźniakiem-Starakiem. Kolorowe magazyny szybko wzięły ich relację pod lupę. Przypomnijmy: Szulim u boku milionera ma jak w raju. Może liczyć na prawdziwe luksusy

Szulim konsekwentnie odmawia jakichkolwiek komentarzy dotyczących swojego życia prywatnego. Nieco bardziej wylewni są jej znajomi. Jak donosi "Flesz", najbliżsi współpracownicy gwiazdą są zdania, że związek z milionerem mocno ją zmienił. Stała się bardziej tajemnicza, towarzysko nie angażuje się już tak mocno jak kiedyś, a do pracy zdarza się jej przyjeżdżać z szoferem. Dostała nawet nową ksywkę.

Zmieniła się. Tak mówią o Agnieszce Szulim ludzie w TVN. Koledzy twierdzą, że już nie żartuje z nimi jak kiedyś. Chodzi własnymi drogami. Zdarza się, że odwozi ją do pracy samochód z przyciemnianymi szybami, kierowany przez szofera... "Prezesowa" - przypięto jej po cichu taką łatkę w stacji - czytamy we "Fleszu".

Agnieszka chciała też trzymać swoją nową relację w tajemnicy i to z kilku powodów. Zdawała sobie sprawę z sensacji, jaką stanie się ta wiadomość.

Zależało im na tym, aby jak najdłużej utrzymać tę znajomość w tajemnicy. Powodów było co najmniej kilka. Szulim miała wiele wątpliwości, sama zadawała sobie wiele pytań. Dla osoby tak rozpoznawalnej związek z synem milionera to wyzwanie. Bała się rozgłosu, atmosfery sensacji. Nie wiedziała, jak zostanie to przyjęte również dlatego, że kilka miesięcy wcześniej Piotr rozstał się z jej przyjaciółką Natalią Klimas - zdradzają znajomi Agnieszki.