Związek Agnieszki Szulim i Piotra Woźniaka-Staraka budzi ogromne emocje, ale ciężko się temu dziwić - mamy w końcu do czynienia z jedną z największych gwiazd telewizji i utalentowanym milionerem, a to od zawsze kręci show-biznes. Dziennikarka mocno dba o to, aby kamery i aparaty nie towarzyszyły im zbyt często, choć nie zawsze się to udaje. Przypomnijmy: Szulim pocałowana w usta na gali. Sytuację obserwował jej chłopak milioner

Sporo uwagi poświęca się majętności Staraka - jego rodzice są bowiem na 9. miejscu na liście najbogatszych Polaków, a ich majątek szacuje się na 3 miliardy złotych. Piotr prowadzi luksusowe i bardzo wystawne życie, a wszystko wskazuje na to, że nie zamierza go szczędzić również nowej ukochanej.

Jak donosi dwutygodnik "Show", Szulim opiekuje się prywatny ochroniarz Staraka, a ona sama może liczyć na prawdziwe luksusy. Agnieszka spędza też coraz więcej czasu w jednej z jego podwarszawskich posiadłości, która jest jedną z najefektowniejszych w Konstancinie. Piotr posiada również letnią rezydencję w Giżycku, a jeśli chcieliby wybrać się za granicę nic nie stoi na przeszkodzi - na Sardynii również dysponuje swoją posiadłością.



Jan jest osobistym ochroniarzem Piotra. Ostatnio dba także o bezpieczeństwo i wygodę pięknej prezenterki. Szulim z pomocą Piotra powoli przenosi swoje rzeczy do konstancińskiej willi Staraka. Ale z apartamentu na Mokotowie jeszcze nie zrezygnowała - czytamy w "Show".

Jedno jest pewne - tych dwoje prędko nie zniknie z pierwszych stron gazet.

