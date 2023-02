Marta i Paweł z "Rolnik szuka żony" wrócili z rajskich wakacji na Zanzibarze i wpadli w wir obowiązków domowych. Okazuje się para zdecydowała się dokończyć urządzanie domu i zdecydowała się na duże zakupy. Marta Paszkin pochwaliła się nowym zdjęciem i nie ukrywa, że jest dumna ze swojego narzeczonego. Co takiego zrobił Paweł? Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" pokazała nowy element w mieszkaniu Marta Paszkin i Paweł Bodzianny w 7. edycji "Rolnik szuka żony" znaleźli miłość i dziś są szczęśliwą parą, która właśnie przeprowadziła się do swojego wymarzonego domu . Ostatnio wyjechali na pierwsze wspólne wakacje , a w sieci żartowali, że nie samą pracą i remontami człowiek żyje. Ich wybór padł na słoneczny Zanzibar i choć Marta Paszkin podkreślała, że "to oklepany kierunek" , to urlop zaliczyli do bardzo udanych. Po powrocie para zdecydowała się dokończyć urządzanie domu i w ich sypialni pojawiła się szafa. Okazuje się, że Paweł samodzielnie ją złożył, czym zaimponował narzeczonej, ale to nie koniec tej historii. Potem przyszedł czas na negocjacje, kto zajmie więcej miejsca: @pawelparmer sam złożył szafę. Trwają negocjacje ile miejsca będzie jego Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Fani dopytują Martę Paszkin o ciążę. Wszystko przez te zdjęcia! Mieszkanie Marty i Pawła z "Rolnik szuka żony" jest już niemal całkowicie gotowe. Teraz para zajmuje się przygotowaniami do ślubu, który ma się odbyć już wiosną i nie ukrywają, że planują powiększenie rodziny. Tymczasem internauci już teraz sugerują, że Marta Paszkin jest w ciaży , a wszystko przez te słowa: Planujemy ślub teraz mały na Wielkanoc, planujemy oczywiście powiększenie rodziny i nie chciałabym tańczyć z brzuchem na własnym...