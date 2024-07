W piątej edycji programu "Must Be The Music" pojawił się zespół MoMo, który po zakończeniu show nagrał hit "Od dzisiaj". Singiel był przebojem ubiegłorocznych wakacji i sprawił, że grupa szybko dołączyła do czołówki polskich wykonawców. Ich debiutancki album zyskał uznanie nie tylko wśród słuchaczy, ale także wśród słuchaczy. Przypomnijmy: Muzyczne objawienie tego roku: "Nie mamy swojego targetu"

MoMo kontynuując promocję krążka wydał właśnie trzeci singiel zatytułowany "Szafa". Piosenka powstała z myślą o tych wszystkich, którzy czują się skrępowani ogólnie przyjętymi "normami" społecznymi i nawołuje do wyjścia z tzw. "Szafy" oraz życia według własnych przekonań i wartości. Teledysk został nagrany w jednym z warszawskich klubów.



Wielu z nas zamyka się w przysłowiowej szafie, ponieważ boi się pokazać światu swoje prawdziwe ja. Uważamy, że nikt nie powinien czuć się winny i dyskryminowany za to kim jest, jakie ma przekonania, jakie wyznaje wartości. Nikt nie może decydować za nas kogo mamy kochać i jak ma wyglądać nasze życie. Nie zwracajmy uwagi na krytyczne opinie tzw. opinii publicznej. Nie bójmy się być sobą! Tylko dzięki temu będziemy naprawdę szczęśliwi, a tym samym będziemy zmieniać świat na lepsze. - zachęca wokalistka, Ania Ołdak

