Program "Must Be The Music" z każdą kolejną edycją wyrastał na lidera muzycznych formatów w Polsce. Artyści biorący udział w show mieli niepowtarzalną szansę na zaprezentowanie swoich autorskich utworów, a po jego zakończeniu ich kariery często toczyły się w ekspresowym tempie. Przypomnijmy: LemON z platynową płytą! Tak narodziła się gwiazda

Podobna historia ma miejsce z formacją MoMo, która wzięła udział w piątej edycji show. Ich występy przed jurorami "Must Be The Music" to był jednak dopiero przedsmak tego, co dopiero ich czekało. Pierwszy singiel "Od Dzisiaj", często nazywany przez słuchaczy "Królowa Śniegu" zyskał ogromną popularność i był jednym z największych przebojów lata.

AfterParty.pl spotkało się z Anią Ołdak, wokalistką Momo, która opowiedziała nam o ich debiutanckiej płycie, inspiracjach i wykształceniu... logopedy. Ania przyznaje, że fakt, iż piosenki MoMo wpadają w ucho nie jest do końca przypadkowy.

Płyta jest eklektyczna w swojej strukturze. Jest dużo inspiracji latami 70, 80 czy 90-tymi nawet. Ale w każdej piosence retro łączy się z nowoczesnością i to są takie nowoczesne produkcje, trochę wydumane aranże i zawsze jest wpleciona sytuacja retro np. piosenki "Obietnice" słucha się tak jak Tiny Turner czy Dawida Bowie. Mamy zajawkę na piosenki tzn. bardzo nas kręcą ładne melodie, zapamiętywalne, dobry aranż, fajna forma. Od takich piosenek się dziś ucieka, teraz się robi artystyczne, ładne, offowe utwory - wyznała w rozmowie z nami.

Liderka MoMo twierdzi jednak, że w procesie tworzenia materiału na płytę nikt nie zastanawiał się nad tym, czy brzmienie trafi w gusta masowej publiczności lub będzie w zgodzie z panującymi trendami. Jak widać, nie było to konieczne.

Kompletnie nie kalkulowaliśmy w taki sposób, żeby to się zmieściło w tych trendach, które teraz są i żeby płyta trafiła do odpowiedniego targetu. Nie wiem czy to błąd czy nie, ale wyszło tak, że mamy target od 10 do 50 roku życia i bardzo dobrze. To się po prostu albo podoba albo nie. Nie umiałabym pisać płyty zastanawiając się dla kogo ma być - powiedziała w rozmowie z AfterParty.pl Ania.

