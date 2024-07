Już dziś w Polsacie o godzinie 20.00 odbędzie się kolejny odcinek muzycznego talent show "Must Be The Music". Na scenie pojawi się tradycyjnie wielu aspirujących do roli gwiazdy uczestników, którzy będą walczyć o przepustkę do drugiego etapu. Wśród nich zobaczymy 18-letnią Ellie.

Wokalistka pochodzi ze Świnoujścia, ale na stałe przebywa i uczy się w Warszawie. Na castingu wykonała utwór Britney Spears „Toxic” w wersji akustycznej, którym zachwyciła jurorów. Nie będzie to jednak jej debiut na scenie.

Ellie jest doświadczoną wokalistką i autorką jednego z wakacyjnych przebojów. Na swoim koncie ma już nie tylko wpadający w ucho singiel pt. „Co mi w duszy gra” (zobacz teledysk), ale także płytę, która niestety nie zrobiła furory. Rok temu Ellie walczyła nawet o nagrodę Viva Comet (zobacz).

Jak widać program jest nie tylko dla tych, którzy stawiają pierwsze kroki na scenie muzycznej. Talent show pomagają także znanym, ale zapomnianym artystom wyjść z cienia, tak jak było to w przypadku Gabriela Fleszara, który w ubiegłym roku wziął udział w „The Voice of Poland”. Przy okazji programu odkrywane są też prawdziwe talenty, jak np. wczoraj. Zobacz: Michał Sobierajski objawieniem "The Voice"

