Wydawać by się mogło, że Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej, które odbywają się właśnie w Brazylii nie mają żadnego polskiego akcentu - nasza reprezentacja nie zakwalifikowała się do rozgrywek, również żaden polski sędzia nie został zaangażowany w to najważniejsze piłkarskie wydarzenie. Jest jednak Polak, który pojawił się na murawie podczas meczu Niemcy - Ghana. To Leszek Ludomir, który wtargnął na boisko, żeby zaproponować Sulleyowi Muntariemu sprint. Przypomnijmy: Polak na Mundialu. Jego zdjęcie obiegło świat

Nie był to pierwszy wyskok mężczyzny, wcześniej próbował on dostać się do Piotra Żyły podczas konkursu w Planicy, ale nie zdążył wtedy dobiec do polskiego skoczka. Na co dzień mężczyzna pracuje jako barman, instruktor narciarstwa, ratownik, chociaż z wykształcenia jest nauczycielem. Swoje wybryki traktuje jak zabawę, a sława to dla niego efekt uboczny. W rozmowie z Eurosport.Onet.pl, zdradził jak wyglądały jego przygotowania do pamiętnej akcji z Brazylii.

Wyjeżdżając, już wiedziałem, że będę próbował wbiec na boisko. Ale na sponsorów raczej nie liczyłem. Wątpię, by jakaś firma chciała narażać się na ewentualne kary. Póki co, zbieram na powrót do Polski za pomocą internetu. Obyło się bez aresztu. Obiecałem jednak, że już nie wbiegnę na boisko... w tym mieście. Zostałem zamknięty w specjalnej sali. Czekałem na bardzo ważnego pana z ochrony, który wyglądał groźnie, kawał brazylijskiego chłopa. Oczywiście sprawdzono moje dokumenty i opierniczono za całą akcję, ale miałem też prawników, którzy powiedzieli mi, co może się stać. Po paru godzinach i uiszczeniu niewielkiej w sumie kary musiałem obiecać, że nie będę już więcej robił takich akcji na stadionie... Dodam, iż pan premier Tusk był niemałą inspiracją. Bardzo często przecież powołuje się na zachodnie wzorce, a swoich narodowych golasów miała przecież Hiszpania, Włosi, Wielka Brytania...- czytamy

Myślicie, że Polacy powinni być dumni z takiego reprezentanta na Mundialu?

