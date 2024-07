Fani piłki nożnej na całym świecie obserwują w napięciu odbywające się właśnie w Brazylii Mistrzostwa Świata. Turniej dostarcza wielu emocji i tradycyjnie już nie brakuje na nim niespodzianek. Z marzeniami o pucharze świata mogą pożegnać się już m.in. Hiszpanie, który przegrali dwa pierwsze mecze w fazie grupowej. Oznacza to, że obrońcy tytułu po trzecim meczu jadą do domu.

Kto zatem ma największe szanse na zwycięstwo? Bukmacherzy na bieżąco korygują swoje wcześniejsze przewidywania, bo na brazylijskich boiskach jesteśmy świadkami wielu niespodziewanych rozstrzygnięć. Hiszpańscy dziennikarze z kolei przyjęli zupełnie inną taktykę. Swoje typy oparli bowiem na analogii do mistrzostw rozgrywanych w 1966 roku. Dlaczego? W tym roku bowiem Austria zwyciężyła w konkursie Eurowizji, Real Madryt zdobył Puchar Mistrzów, a Atletico Madryt zwyciężyło Ligę Hiszpańską. Brzmi znajomo? Dokładnie to samo wydarzyło się w 2014 roku.

Jeśli wierzyć więc, że również wyniki mistrzostw z 1966 pokryją się z aktualnymi to Puchar Świata powinni wznieść Anglicy. Reprezentacja Wyspiarzy spisuje się jednak wyjątkowo słabo podczas tego turnieju, więc szanse są niewielkie. 48 lat temu byli jednocześnie gospodarzami mistrzostw, co w tym roku wskazywałoby na Brazylijczyków. A to już nie brzmi tak nieprawdopodobnie.

Oglądacie Mistrzostwa Świata w piłce nożnej? Macie swoich faworytów?

