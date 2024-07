Kim jest Grzegorz Hyży z X-Factor

1 z 8

W ostatnią sobotę poznaliśmy trójkę finalistów trzeciej edycji X-Factora. Wśród nich znalazł się absolutny faworyt tego programu, Grzegorz Hyży. Przypomnijmy: Znamy finalistów X-Factor 3!

Grzegorz zachwycił jurorów na castingu swoim wykonaniem "Use Somebody" z repertuaru Kings of Leon i od tamtej pory jest jednym z najmocniejszych zawodników show. Próbuje się w różnych stylach, nie boi się zaryzykować, a przede wszystkim ujmuje skromnością poza sceną, co zdają się doceniać widzowie. Jego mentor z programu, Czesław Mozil, nie może przestać go chwalić i jestem pewien, że to właśnie Grzegorz wygra trzecią edycję polskiego X-Factora.

Sprawdziliśmy kilka faktów z życia Grzegorza. Niektóre mogą was zaskoczyć. Sprawdźcie sami i przy okazji zobaczcie jak Hyży prezentował się dotychczas na scenie w "X-Factor":