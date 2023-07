Agnieszka Hyży niedawno świętowała swoje 37. urodziny. Z tej okazji na swoim Instagramie opublikowała długi wpis, w którym dziękowała wszystkim, którzy są dla niej ważni. W długim poście prezenterka Polsatu wspomniała o swoim pierwszym mężu, ale również o drugim, czyli Grzegorzu. Zobaczcie, co napisała w sieci! Agnieszka Hyży dziękuje byłemu mężowi Agnieszka Hyży w lipcu będzie świętować już siódmą rocznicę ślubu z Grzegorzem Hyżym . W 2021 roku zostali szczęśliwymi rodzicami - w listopadzie Agnieszka Hyży urodziła synka, Leona . Być może niewielu z Was pamięta, że wcześniej prezenterka Polsatu była związana z Mikołajem Witem. Ślub wzięli w 2011 roku w Białej Rawskiej, w 2013 roku zostali rodzicami Marty, rok później rozwiedli się. Dziś mają dobre relacje, o czym Agnieszka pisze w urodzinowym poście, dziękując bliskim osobom: Tato mojej córki - dziękuję, że starasz się być dla Niej i dla naszej rodziny, życzliwym towarzyszem - napisała Agnieszka. Oczywiście najwięcej miejsca Agnieszka poświęciła Grzegorzowi! Hyży przyznaje, że ich małżeństwo jest dość burzliwe, ale zawsze potrafią się dogadać i rozwiązać każdy problem. Ktoś, z kim potrafię się kłócić najbardziej na świecie tak, że włoska rodzina przy nas to przedszkole. Ktoś, z kim potrafię nadawać na tych samych falach, jak z nikim innym. Kilka miesięcy temu dołączył do nas Syn. Nasze wspólne Dziecko. Leon to cały Ty. Choć świat i ludzie rozpalają nam czasem ognisko w ogródku, dolewają paliwa i wszystko wokół płonie… jakoś to gasimy. Bywa, że się poparzymy, ale wzajemnie wciąż „liżemy” rany. W tym roku obchodzimy 7 rocznicę ślubu, 8 lat razem. To „coś” znaczy, choć to nie polisa na zawsze, jednak zobowiązuje. Nie zawsze musimy się ze sobą...