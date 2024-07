1 z 10

Dziewczyny i żony bogatych piłkarzy to już instytucja sama w sobie. Popularne WAG słyną z doskonałego wyglądu, zgrabnego ciała i zamiłowania do drogich zakupów. Obecnie głośno jest o żonie Artura Boruca, która na swoim blogu prezentuje kreacje warte setki tysięcy złotych. Wiele wskazuje też na to, że będzie chciała zostać piosenkarką. Przypomnijmy: Sara Mannei śpiewa w łazience. Wychodzi jej to całkiem nieźle

Teraz do akcji wkracza kolejna WAG - Dominika Fetraś, dziewczyna występującego w Legii Warszawa Iñakiego Astiza. Jaki jest jej sposób na sukces i popularność? Prowadzi... bloga. W odróżnieniu jednak od swoich koleżanek, Dominika skupiła się na gotowaniu. Na blogu "Kitchen Couture by Dominique" Fetraś pokazuje potrawy i kulinarne podróże, szczególnie te z okolic Hiszpanii, skąd pochodzi jej ukochany. Podkreśla też, że dzięki niej dowiemy się, jak wieść "luxusowe" życie.



Kitchen Couture (czyli Kulinarne Krawiectwo) to zmixowanie mody, designu i kulinariów ze sczyptą humoru i wisienką dobrego smaku. Tutaj dowiesz się jak wieść luxusowe życie i jeść pyszne domowe obiady :) - czytamy na blogu Dominiki.

Zobaczcie jak żyje na co dzień Dominika Fetraś. Będzie gwiazdą?