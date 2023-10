Marina Łuczenko jest wokalistką i aktorką, która grała na wielu festiwalach muzycznych (m.in. w Opolu) oraz nagrała wiele hitowych utworów, w tym "Electric bass" czy "Glam pop". W 2016 roku wyszła za mąż za piłkarza Wojciecha Szczęsnego, z którym ma synka Liama. Od tego momentu, wiele osób zaczęło postrzegać ją bardziej jako WAG, niż wokalistkę. Teraz Marina w rozmowie z reporterem Party.pl otworzyła się i wyznała, co wtedy czuła.

Marina Łuczenko nagrała wiele hitowych utworów, pojawiła się w programie "Taniec z gwiazdami", a nawet zagrała w serialu "39 i pół". Od dziecka spełniała się jako wokalistka i wiele razy została nagrodzana za swoje muzyczne osiągnięcie m.in. otrzymała nagrodę Eska Music Awards za "debiut roku". Gdy powiedziała sakramentalne "tak" Wojtkowi Szczęsnemu, wiele osób zaczęło ją postrzegać, jako żonę piłkarza. Teraz już się z tym pogodziła, ale na początku nie potrafiła tego zrozumieć.

- Na początku mi to przeszkadzało, gdzieś tam moje ego nie mogło tego zaakceptować. Jak to, to ja teraz nagle jestem WAGs? Co to w ogóle znaczy? Przecież ja zawsze byłam artystką. Marina - piosenkarka. Marina Łuczenko. Ale w ogóle nie przeszkadza mi to, nie skupiam się na tym. Jeżeli, ktoś ma potrzebę takiego określenia, no to pewnie są to osoby, które bardziej znają mojego męża, a ja jestem dla nich taką dostawką. Ja mam swoich odbiorców, dla których ja jestem artystką i mój mąż jest do mnie taką dostawką - wyznała.