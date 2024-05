Głos Alicji Majewskiej jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych głosów polskiej sceny muzycznej. Widzowie mogą kojarzyć ją również z programu "The Voice Senior", w którym zasilała skład trenerów i brała pod swoje skrzydła utalentowanych seniorów. Teraz ku zaskoczeniu wielu Alicja Majewska ogłosiła radosne wieści. Chodzi o jej plany zawodowe!

Alicja Majewska dodała post i przekazała radosną nowinę

Alicja Majewska to 75-letnia wokalistka. Mimo swojego wieku kobieta wciąż pracuje w zawodzie, co udowodniła, będąc trenerem programu "The Voice Senior", w którym cieszyła się dużą sympatią wśród uczestników i to właśnie do jej drużyny chcieli dołączyć seniorzy. Alicja Majewska znana jest nie tylko z pięknego głosu, ale również ze swoich bujnych loków, którym jest wierna od zawsze. Teraz jednak wokalistka postanowiła podzielić się z fanami nowym wpisem i ku zdziwieniu wszystkich pokazała się w odmienionej fryzurze:

Od jutra rozpoczynamy serię niespodzianek przygotowanych specjalnie dla Państwa przez @radiopogoda - czytamy.

Fani od razu ruszyli z gratulacjami:

Gratulacje!

Piękne pani wygląda w długich włosach. Ale w swoich włosach Pani też pięknie wygląda

Zupełnie inaczej, ale też pięknie, wow

Gratulacje Pani Alicjo - rozpisują się fani.

Co więcej, do sieci właśnie trafił kolejny post przypominający o nowym projekcie, w który zaangażowała się Alicja Majewska:

Bardzo cieszymy się, że wreszcie możemyto państwu napisać! Od dziś, możecie spotkać na mieście nasząDziewczynę z plakatu, Alicję Majewską, która jestgwiazdą naszej najnowszej kampanii!. Będą wywiady, zdjęcia, program i wiele wiele innych –warto słuchać nas na antenie od samego rana - czytamy.

Podoba Wam się Alicja Majewska w takiej odsłonie? Będziecie śledzić jej poczynania zawodowe?

