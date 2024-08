"Newsweek" wypuścił szokujący artykuł na temat Alicji Węgorzewskiej-Whiskerd, w którym opisano, w jaki sposób traktuje pracowników. "Mobbing, chaos i nieustanne życie pod dyktando dyrektorskiego widzimisię. Brak zespołu, dobrej atmosfery i zero lojalności". Wypowiadali się także pracownicy, którzy potrzebowali pomocy psychologicznej a nawet mdleli ze stresu. Alicja Węgorzewska-Whiskerd reaguje na zarzuty dotyczące mobbingu, które ukazały się w artykule: "Kulisy zarządzania Warszawską Operą Kameralną. Straszny Dwór" na łamach "Newsweeka".

Alicja Węgorzewska-Whiskerd jest bezlitosna dla pracowników Warszawskiej Opery Kameralnej, której jest dyrektorką? W sieci pojawił się miażdżący artykuł na temat operowej diwy i tego, jak traktuje ludzi, z którymi pracuje. "Newsweek" cytuje miażdżące wypowiedzi pracowników, z których dowiadujemy się, że: "kolejni przechodzą załamania nerwowe, do niektórych kursują karetki".

Alicja Węgorzewska odpowiedziała pisemnie na pytania "Newsweeka" dotyczące tego, czy jej zachowania doprowadzały pracowników do płaczu czy stanów lękowych:

Pandemia COVID-19 obnażyła problemy zdrowotne i finansowe, które dotykają ludzi na całym świecie. Praca w operze to nieustanna presja czasu i konieczność precyzyjnej realizacji zadań

Pandemia COVID-19 obnażyła problemy zdrowotne i finansowe, które dotykają ludzi na całym świecie. Praca w operze to nieustanna presja czasu i konieczność precyzyjnej realizacji zadań

W artykule "Koszmarny Dwór" "Newsweeka" pisano także o trudnych warunkach pracy szczególnie podczas trwania Festiwalu Mozartowskiego. Czytamy: "Premiery bywają wykańczające, osoby zajmujące się kostiumami, sypiają w teatrze, jedna z nich opowiada, że kiedyś przepracowała 20 dni bez wolnego (...) Do tego dochodzą wieczne humory pani dyrektor, krzyki i telefony z pretensjami, kompletny brak priorytetów i zmiany koncepcji na ostatnią chwilę". Alicja Węgorzewska-Whiskerd odniosła się do intensywności pracy w Warszawskiej Operze Kameralnej: