Grzegorz był jednym z najbarwniejszych uczestników szóstej edycji "Hotelu Paradise" i choć ostatecznie opuścił program bez miłości i głównej wygranej, wszystko wskazuje na to, że jeszcze przez długi czas będzie o nim głośno. Finalista miłosnego show podzielił się ze swoimi fanami naprawdę ogromną nowiną, choć niektórzy z internautów nie kryją zdziwienia - a to przez to, że Grzegorzowi towarzyszy Magda! Czyżby w ich relacji po programie coś się zmieniło? "Hotel Paradise 6": Magda w nowym teledysku Grzegorza Szósta edycja "Hotelu Paradise" dobiegła końca, a jej uczestnicy nie mogą narzekać na brak zainteresowania. Ostatnio Grzegorz przekazał fanom wielką nowinę i zdradził, że niebawem światło dzienne ujrzy jego pierwszy, muzyczny numer! Ta wiadomość rozgrzała internautów do czerwoności, a piosenka kontrowersyjnego uczestnika zaledwie w jeden dzień została wyświetlona ponad 30 tysięcy razy. I choć numer został dość ciepło odebrany przez jego fanów, jeden fakt nie daje im spokoju. O co chodzi? Otóż jedną z głównych bohaterek klipu okazała się Magda! Dla przypomnienia - Magda i Grzegorz w "Hotelu Paradise 6" tworzyli bardzo zgraną parę i nie mogli się od siebie oderwać, a przynajmniej do czasu. Po powrocie dziewczyny do Raju relacje tej dwójki bardzo się oziębiły, a widzowie show nie ukrywali swojej złości na uczestniczkę. Po ostatnim odcinku programu wyszło na jaw, że drogi finalistów rozeszły się na dobre, a Grzegorz zdradził szczegóły rozstania z Magdą . To wszystko sprawiło, że niektórzy z fanów uczestnika dość ostro zareagowali na widok dziewczyny w jego teledysku. Nie wiem po co tam Magda w punkcie centralnym po tym jak cię potraktowała? Poza tym spoko - stwierdziła jedna z internautek.