Metamorfoza Kevina Mgleja robi ogromne wrażenie! Teraz w rozmowie z mediami mąż Roksany Węgiel zdradził kluczowe aspekty swojej przemiany i podzielił się poradami, które mogą zainspirować innych do zadbania o swoje zdrowie.

O metamorfozie Kevina Mgleja ostatnio jest bardzo głośno. I nic dziwnego - w końcu mąż Roksany Węgiel schudł prawie 40 kilogramów. Ten imponujący rezultat nie zrobił się sam, a wymagał od ukochanego Roxie sporo pracy, wysiłku i determinacji. Jak jednak widać, opłacało się!

Kevin Mglej podkreśla, że nie osiągnął takiej przemiany w wyniku stosowania radykalnej diety. Jego celem było wprowadzenie na stałe zdrowych nawyków, a nie szybka utrata kilogramów. O tym, co zmienił w swoim życiu, aby zgubić nadprogramowe kilogramy, opowiedział ostatnio w rozmowie z Pudelkiem.

Zbilansowane odżywianie stało się fundamentem jego sukcesu, ale to nie wszystko. Kevin Mglej na stałe włączył do swojego życia również aktywność fizyczną.

Co do treningów, to trenuję od 3 do 5 razy w tygodniu, zależy od tego, ile mam pracy w firmach i na ile treningów wygospodaruję w kalendarzu czas. W treningach wspierają mnie Wojtek Sokólski (siłownia + sztuki walki) oraz Biegowy Wariat (w treningach biegowych). Sport stał się dla mnie przyjemnością, a nie przykrym obowiązkiem.

- kontynuował w tej samej rozmowie