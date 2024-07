Styl Dody w Polsce ma takie samo grono zwolenników, jak i przeciwników. Kiedy jedni pieją z zachwytu nad jej kolorowymi stylizacjami, inni twierdzą, że ocierają się o kicz i tandetę. Głos w tej sprawie postanowiła zabrać brytyjska ikona stylu, recenzentka stylizacji światowych gwiazd w programie "Fashion Police", Kelly Osbourne.

Podczas swojej wizyty w Warszawie (zobacz), redakcja "Super Expressu" wybrała kilka zdjęć Dody i pokazała je Kelly. Córka Ozzy''ego wpadła w zachwyt i od razu wymieniła wszystkie zalety stylizacji Rabczewskiej:

- Uwielbiam jej styl. Widać, że bawi się tym, jak wygląda, a wygląda bosko! Ubiera się tak, jak ja bym chciała, gdybym miała jej ciało. Dobrze się patrzy na kogoś, kto wie, że wygląda oszałamiająco i to właśnie jest to wrażenie. No i ta czapeczka “Fuck It” – to moje ulubione powiedzenie.