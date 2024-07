Od pewnego czasu polskie media spekulują na temat wspólnych spotkań Patricii Kazadi z francuskim wokalistą o polskich korzeniach, Mattem Pokorą. Okazuje się, że para wcale ze sobą nie flirtuje, a za nimi okres ciężkiej pracy. Wynikiem wspólnych spotkań jest piosenka "Wanna Feel You Now".



Kompozytorem jest sam Pokora, za produkcję zaś odpowiada belgijska grupa producencka Bionix. Piosenka została zarejestrowana w Paryżu i opowiada o uczuciu rodzącym się między dwojgiem ludzi. Utwór jest zapowiedzią debiutanckiego albumu Patricii Kazadi, który swoją premierę będzie miał w marcu tego roku. Trzeba przyznać, że Patricia poczyna sobie coraz lepiej. Czy to właśnie ona będzie naszą muzyczną ambasadorką?

Jesteśmy jak najbardziej ZA!

