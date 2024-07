Nie od dziś wiadomo, że udział znanej osoby w reklamie to korzyść dla obu stron. Gwiazda może zbić prawdziwy majątek za wykorzystanie swojego wizerunku, a dana marka zyskuje na popularności i zdobywa nowych klientów. Niedawno Forbes ogłosił listę najchętniej zatrudnianych sław w kampaniach. Przypomnijmy: Forbes wybrał najcenniejsze gwiazdy 2014 roku. Pierwsza trójka może zaskoczyć

Na tej liście nie zabrakło Kayah. Gwiazda znana jest z tego, że rzadko pojawia się w telewizji, a jeśli już, to jest to kampania związana z luksusowym produktem czy akcją charytatywną. Wielkim zaskoczeniem dla jej wszystkich fanów była informacja, że artystka zgodziła się wraz z Andrzejem Piasecznym promować market spożywczy Fresh Market. Ponadto, wokaliści nagrali piosenkę "I say a little prayer" Arethy Franklin w aranżacji Andrzeja Smolika, która jest tłem muzycznym do spotów reklamowych popularnej sieci. Wczoraj pojawili się za to na konferencji prasowej sklepu.

Co o tym sądzicie? Czy tak wielkim gwiazdom polskiej sceny wypada reklamować market?

