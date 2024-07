Nic tak nie poprawia humoru, jak wpadki gwiazd. Te najczęściej przydarzają się w telewizji podczas programów na żywo, gdzie nie ma miejsca na duble i zatuszowanie niewygodnych momentów podczas montażu. Kilka miesięcy temu furorę robiło nagranie z "Dzień Dobry TVN". Przypomnijmy: Wpadka na wizji w Dzień Dobry TVN: "Gdzie ja k****a pracuję?!"

Niezłą kopalnią potknięć celebrytów jest też Facebook, na którym internauci bezlitośnie wytykają wszystkie pomyłki gwiazd. Ostatnio oberwało się trochę Kayah. Rozemocjonowana wokalistka opublikowała na swoim profilu status, w którym zapewniała o gorącym kibicowaniu polskim sportowcom podczas trwających Mistrzostw Europy w Lekkoatletyce. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że w momencie publikacji postu, rozgrywki zostały już dawno zakończone.



Nie wiem, jak wy, ale ja choć obiema nogami we własnej kuchni to sercem w Zurichu. Kibicuję i podziwiam naszych. Wzruszam się, krzyczę i nie dowierzam, bo naprawdę te dzieciaki sa genialne. No, to biegnę dalej do telewizora! - emocjonowała się Kayah.