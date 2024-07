Katie Piper pojawiła się na wielkiej gali Pride of Britain Awards 2022 w Londynie, podczas której przyznawane są prestiżowe nagrody dla osób, które wykazały się odwagą bądź empatią w wyjątkowo trudnych sytuacjach życiowych. 39-letnia brytyjska modelka, której historia poruszyła kilka lat temu cały świat, była w tym roku jurorką podczas gali. Na imprezie zaś zaprezentowała się w kreacji od polskiego projektanta, Roberta Czerwika! Znamy szczegóły tej współpracy!

Katie Piper zachwyca kreacją od Roberta Czerwika

Niedawno Katie Piper hucznie świętowała swoje 39. urodziny. Dziś jest szczęśliwą filantropką, autorką książek, osobowością telewizyjną, a przede wszystkim żoną i mamą. Nie zawsze tak było. O Katie cały świat usłyszał kilka lat temu, kiedy w 2009 roku opowiedziała o swoim dramacie. Rok wcześniej, w 2008 roku, Piper, wówczas zajmująca się modelingiem, została oblana kwasem na zlecenie byłego partnera, który po odtrąceniu, miał obsesję na jej punkcie. Piper trafiła do szpitala z tak poważnymi obrażeniami, że lekarze mówili o cudzie, kiedy przeżyła atak. Katie przeszła ponad 100 operacji plastycznych. Swoją historię opisała w książce, która stała się bestsellerem. Dziś dla wielu jest prawdziwą inspiracją!

Katie Piper spełnia się dziś na wielu płaszczyznach. W Wielkiej Brytanii jest wielką gwiazdą, a na samym Insttagramie śledzi ją ponad milion fanów. Niedawno miała okazję pojawić się na gali Pride of Britain Awards 2022 w Londynie. Naszą uwagę przykuła jej zjawiskowa suknia. Okazuje się, że to projekt... polskiego projektanta!

Zak Walton/Instagram @zakwalton

Mowa o Robercie Czerwiku! Uznany projektant opowiedział nam, jak doszło do współpracy z Katie Piper i jej stylistką:

Współpraca rozpoczęła się od sesji, którą zrobiłem dla arabskiego „Vogue”. Po niej odezwała się do mnie jedna z londyńskich agencji, w której pracuje Emily Evans, bardzo znana stylistka. Emily pokazała moje rzeczy Katie, a Katie zarezerwowała aż 7 moich looków! Czekamy więc na kolejne imprezy, żeby mogła je założyć! - mówi Party.pl Robert Czerwik.

Zak Walton/Instagram @zakwalton

Czerwik jest zachwycony współpracą z Piper i liczy, że to dopiero początek. Docenia Katie za to, że wspiera go takimi gestami, jak oznaczenie współpracy na Instagramie, o co czasami ciężko:

Jestem zadowolony z tej współpracy, bo oni są... bardzo wdzięczni! Ja nie muszę przypominać, że trzeba mnie np. oznaczyć przy zdjęciu. To bardzo profesjonalna współpraca, mam nadzieję, że to nie koniec - kwituje Czerwik.

Zdjęcia dzięki uprzejmości Zaka Waltona.

Zak Walton/Instagram @zakwalton

Tego wieczoru Katie Piper była jedną z najczęściej fotografowanych gwiazd na czerwonym dywanie. Nic dziwnego, amarantowa suknia robi ogromne wrażenie!

Robert Czerwik ubiera plejadę polskich gwiazd - m.in. Adę Kalską, Joannę Krupę czy Blankę Lipińską, a ostatnio miał okazję współpracować z Wersow, która w jego sukience pojawiła się na Party Fashion Night!