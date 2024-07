W czwartkowy wieczór w warszawskim Soho Factory odbyło się rozdanie nagród Fashion Magazine, podczas których uhonorowano najlepiej ubrane gwiazdy ze świata mody i show-biznesu. Przypomnijmy: Plejada gwiazd na rozdaniu nagród Fashion Magazine

Statuetkę w kategorii "Najlepiej ubrana aktorka" otrzymała Katarzyna Zielińska. Celebrytka nie ukrywała zdziwienia tym wyróżnieniem i w mowie dziękczynnej podkreślała, że jej styl kiedyś nie był tak imponujący, a przyczyną było jej zamiłowanie do "satyny i bazarowych stylizacji".

To zabawne, że otrzymuję tę nagrodę. Jeszcze kilka lat temu moim ulubionym materiałem była satyna, a kolorem zielony... Pochodzę z małego miasteczka, w którym do popołudniowej herbatki nie czyta się Fashion Magazine czy Vogue'a, robi się po prostu inne rzeczy. Ale ta nagroda to chyba dowód na to, że każdy może nauczyć się mody - wyznała przy odbieraniu statuetki.