Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski tworzą szczęśliwy związek już prawie rok. Para poznała się na castingu do filmu "W spirali" i jak się okazuje, od tamtej pory łączy ich gorące uczucie. Warnke i Stramowski już jako para wcielili się w rolę małżeństwa, które przechodzi poważny kryzys...

Aktorzy ukrywali jednak na planie swoje uczucia. Dlaczego nie chcieli przyznać przed kolegami z ekipy filmowej, że tworzą związek?

Było trochę trudno, ale postanowiliśmy nie ujawniać tego, że zakochaliśmy się i jesteśmy razem. Ukrywaliśmy to przed ekipą i staraliśmy się trzymać taką higienę pracy, że byliśmy skupieni na planie, na tym co mamy zrobić - powiedziała Katarzyna Warnke w rozmowie z agencją lifestylenewseria.pl. - Czekaliśmy na momenty, oczywiście najważniejsza była praca. To był nasz debiut, wielka szansa dla nas i wiedzieliśmy o tym, więc byliśmy zdyscyplinowani, ale jak nikt nie widział, to okazywaliśmy sobie czułość.