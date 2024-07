Na wczorajszej prezentacji jesiennej ramówki TVN najlepiej ubranymi gwiazdami z pewnością była załoga programu "Top Model". Prym wiodła Joanna Krupa, która odsłoniła swoje zgrabne piersi. Reszta jurorów nie odstawała jednak klasą i elegancją. Przypomnijmy: Gwiazdy Top Model najlepiej ubrane na konferencji TVN. Krupa pokazała piersi

Najbliższa edycja programu będzie zupełnie wyjątkowa, ponieważ mogli w niej wziąć udział także mężczyźni. Taka zmiana spodobała się całej produkcji. Katarzyna Sokołowska w rozmowie z AfterParty.pl przyznała, że nie ma większej różnicy pomiędzy pracą z modelką a modelem. Zdaje sobie sprawę również, że w programie zawiąże się wiele przyjaźni. W pewnym momencie pomiędzy zawodnikami pojawi się jednak rywalizacja:

To jest ten sam zawód, są pewne techniczne różnice, chociażby obcasy. Ale w gruncie rzeczy świat modelingu, męskiego czy damskiego, to ciągle obsługa świata dotyczącego projektantów, mody, sesji. Moda damska i męska ma taka samą wartość. W tej rywalizacji oni muszą się traktować poważnie. Choć wygrywa jedna osoba, to jest rywalizacja modelki z modelką, modela z modelem. Im mniej ludzi zostaje, tym bardziej zaczynają postrzegać siebie jako rywali, mimo że często zawiązują się przyjaźnie - przekonuje reżyserka pokazów mody.