Katarzyna Skrzynecka została przyłapana przez paparazzi, kiedy opuszczała studio. Aktorka zdecydowała się na charakterystyczną stylizację w mocnym kolorze. Ten look zwraca uwagę, ale najwięcej emocji wzbudza zamyślona mina Katarzyny Skrzyneckiej. To rzadki widok, bo gwiazda przyzwyczaiła wszystkich do szerokiego uśmiechu. Tym razem było inaczej...

Katarzyna Skrzynecka opuszcza studio "Pytania na śniadanie"

Katarzyna Skrzynecka już niebawem ponownie pojawi się na małym ekranie w muzycznym show Polsatu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Tym razem jednak aktorka wystąpi w roli uczestnika, a nie jurorki. To będzie wielki powrót gwiazdy do show, a tymczasem paparazzi przyłapali Katarzynę Skrzynecką na ulicach Warszawy. Aktorka, która zawsze zaraża uśmiechem i pozytywną energią, teraz mocno zaskoczyła poważną, zamyśloną miną. To niecodzienny widok w przypadku tej gwiazdy.

Co więcej, aktorka zwróciła uwagę kurtką w mocnym, fioletowym kolorze. Do tego wybrała czapkę w tym samym odcieniu i czarne spodnie. Ten zestaw przyciąga wzrok. Sami spójrzcie!

