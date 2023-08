We wtorek 4 stycznia odbyła się uroczysta premiera filmu "Koniec świata, czyli Kogel Mogel 4". A co się działo po części oficjalniej? Zobaczcie zdjęcia paparazzi!

Fani kultowej komedii "Kogel Mogel" długo czekali na ten moment - w końcu do kin trafia czwarta część tej produkcji! We wtorek, 4 stycznia, gwiazdy filmu pojawiły się na oficjalnej premierze, a już 7 stycznia widzowie będą mogli wybrać się do kin, aby przekonać się na własne oczy, czym tym razem zaskoczy nas "Kogel Mogel". Oczywiście podczas premiery filmu nie zabrakło fotoreporterów, którzy uwiecznili na zdjęciach to wyjątkowe wydarzenie. A jak gwiazdy "Kogla Mogla" prezentowały się tuż po wielkiej gali? Zobaczcie nowe zdjęcia paparazzi! Zobacz także: Anna Mucha pokazała odważne zdjęcie z planu czwartej części "Kogla Mogla"! Gwiazdy "Kogel Mogel 4" po premierze filmu Podczas oficjalnej premiery filmu "Koniec świata, czyli Kogel Mogel 4" pojawiło się wiele gwiazd, między innymi Katarzyna Skrzynecka, Maciej Zakościelny, czy Aleksandra Hamkało. Oczywiście nie zabrakło również aktorów, którzy z kultową komedią związani są od samego początku, jak na przykład Zdzisław Wardejn, który wciela się w postać docenta Wolańskiego. 82-letni aktor wciąż jest w bardzo dobrej formie i chyba nikt nie mógłby sobie wyobrazić kontynuacji tego filmu bez jego udziału. Zobacz także: Wywiady Party: Ilona Łepkowska o "Kogel Mogel 4" - czy to naprawdę ostatnia część kultowej serii? Z kolei Katarzyna Skrzynecka pojawiła się w trzeciej części komedii, a jej postać od razu pokochali fani "Kogla Mogla". Jako nieco szalona i ekstrawertyczna partnerka Piotrusia Wolańskiego (w tej roli Maciej Zakościelny), gwiazda spisuje się wspaniale. Oczywiście czwarta część produkcji również nie mogła obyć się bez udziału wspaniałej aktorki. Katarzynie Skrzyneckiej po uroczystej premierze nowej części "Kogla Mogla"...