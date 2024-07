Tego się nie spodziewaliśmy! Po premierze spektaklu „Słownik ptaszków polskich" Jakuba Morawskiego w reżyserii Krzysztofa Materny w Teatrze IMKA posypały się entuzjastyczne recenzje gry aktorskiej... Dody. Mimo, że jest to pierwszy angaż gwiazdy w teatrze dramatycznym. Wcześniej brała udział tylko w spektaklach musicalowych. W najnowszym numerze "Party" występ Dody recenzują polskie gwiazdy.

Reklama

Opanowała dużą ilość trudnego tekstu i rzeczywiście grała, a nie tylko była „obecna” na scenie. Wielki szacun – oceniła Dodę Katarzyna Nosowska.

Byłem, widziałem... Jest świetna! Dorota Rabczewska to utalentowana osoba, ale też miała znakomitych, doświadczonych partnerów – powiedział po premierze Piotr Gąsowski.

Doda nie była pewna, czy powinna wystąpić w teatrze IMKA. Krzysztof Materna, reżyser spektaklu „Słownik ptaszków polskich”, długo namawiał ją by przyjęła rolę Andżeliki, dziewczyny uwiedzionej przez "dresiarza". Teraz, gdy okazuje się, że to jej kolejny sukces, cieszy się z tego, że podjęła to wyzwanie.

Cieszę się, że uwierzyłam Krzysiowi Maternie w to, że mam talent aktorski. Nie wiedziałam o tym - śmieje się w rozmowie z „Party" Doda.

Czy to znaczy, że Krzysztof Materna znalazł sposoób na to, by pokazać inną twarz skandalistki?

Umówiliśmy się, że Doda zostaje za drzwiami, a na próby wchodzi Dorota Rabczewska. Przeszła do innego świata – potwierdza reżyser.

Ciepłe przyjęcie sprawiło, że wokalistka ma ochotę kontynuować swoją przygodę ze sceną. Więcej czytaj o karierze aktorskiej Dody w najnowszym numerze magazynu "Party".

Zobacz także

Zobacz także: TYLKO U NAS: Doda szykuje wielkie show w Opolu! Zainspirowała się... Marią Czubaszek!

Krzysztof Materna wpadł na pomysł angażu Dody, wcześniej nie pracowali nigdy ze sobą

Katarzyna Nosowska była pod wrażeniem gry aktorskiej Dody w spektaklu "Słownik ptaszków polskich" Jakuba Morawskiego w Teatrze IMKA

ONS

Reklama

Wiele gwiazd gratulowało Dodzie po premierze, między innymi Piotr Gąsowski