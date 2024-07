Doda z sukcesem wystąpiła niedawno w spektaklu "Słownik Ptaszków Polskich" w Teatrze Imka. Została świetnie przyjęta przez publiczność i krytyków, co najwyraźniej rozbudziło jej apetyt. Dlatego gwiazda chciałaby teraz wystąpić w... filmie!

Jaką rolę mogłaby zagrać? Opowiedziała nam o szczegółach.

Doda w filmie? Na pewno byłby to hit! Gwiazda dostała kiedyś propozycję zagrania głównej roli w filmie "Wojna polsko ruska". Ale nie wierzyła wówczas w swoje umiejętności aktorskie, dlatego odmówiła. Dziś jest zupełnie inaczej:

A jak artystka została przyjęta w Teatrze Imka przez tak uznane aktorki jak Agnieszka Suchora, Olga Bołądź czy Iwona Bielska? Doda opowiedziała również o niespodziance, jaką przygotowała dla nich - odświeżoną garderobę!

Super mnie przyjęli, bardzo fajne są dziewczyny. Przytargałam z domu swoje lustro do make upu, jak robiłam sobie makijaż, to było mi głupio patrzeć, jak dziewczyny trafiają sobie kredką do oka, i zamontowałam im lepsze światło, ale ja to zrobiłam z ogromnej sympatii. - mówi piosenkarka.