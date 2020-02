Doda kończy dzisiaj 36 lat. W wywiadzie dla magazynu Party przyznała, że robi sobie przerwę w karierze i wyjeżdża wraz z mężem do Emiratów Arabskich, żeby poświęcić się filmowi "Dziewczyny z Dubaju".

Długo czekałam, by się w końcu na to odważyć. W końcu poczułam, że nie ulegnę żadnej presji, nawet swojej wewnętrznej. Chcę podróżować, odpocząć, zająć się produkcją filmów i zatęsknić. Pracuję od 13. roku życia, a koncertuję non stop od 20 lat – tłumaczy „Party” Doda.