Doda będzie jedną z największych gwiazd tegorocznego festiwalu w Opolu. Artysta zaśpiewa utwór "Nie daj się" podczas koncertu "Złote Opole", podczas którego artyści będą walczyć o Grand Prix Opola. Podczas konferencji festiwalu zapytaliśmy artystkę, co szykuje na ten wyjątkowy wieczór.

Reklama

Doda inspiruje się Marią Czubaszek!

Dla Dody będzie to pierwszy po 6 latach występ w Opolu. Dlatego też wszystko musi być przygotowane perfekcyjnie. Piosenkarka doskonale wie, jak ma wyglądać jej show. Tym razem chce zadedykować ten występ wszystkim kobietom w Polsce, podkreślając jednocześnie, że są one silne i kreatywne. Do stworzenia scenariusza zainspirowała ją również Maria Czubaszek, którą pożegnała niedawno we wzruszającym poście. Co mówi Doda o swoim występie na festiwalu w Opolu?

Mam nadzieję, że koncert będzie fantastyczny. Pisałam do niego scenariusz wczoraj i zadałam sobie takie pytanie - co chciałabym przekazać tą piosenką? Kiedy pisałam ten tekst 9 lat temu, to chciałam wesprzeć wszystkich rówieśników, młodzież, żeby nie bali się być sobą, żeby walczyli o siebie. Teraz myślę sobie, że ten tekst jest aktualny, ponieważ różne rzeczy dzieją się w Polsce. Dostaję mnóstwo maili od kobiet, które proszą mnie, żebym pomogła im wyjść z takiej sytuacji, z tamtej. Widnieję w oczach wyobraźni polskich kobiet, jako osoba, która zawsze spada na cztery łapy. To nie jest tak, że ja tylko tak potrafię, każda kobieta tak potrafi, chciałabym pokazać tą piosenką wielozadaniowość polskich kobiet, że wyróżniamy się na tle innych narodowości, podróżuje po świecie i widzę, że jesteśmy waleczne, kreatywne, niesamowicie zorganizowane, pracowite. Troszkę zainspirowało mnie życie Marii Czubaszek, która odeszła od nas niestety, ale ona żyła tak, że nigdy nie bała się być sobą i na tej scenie będzie pokazane, jak się nie bać być sobą. - mówi nam Doda.

Doda zadedykuje swój występ polskim kobietom. A co sądzi o tym, że Pierwsza Dama nie chce zabierać głosu w najważniejszych dla nich sprawach?

Jak będzie czas, to skomentuje, każdy ma swoje tempo - tłumaczy artystka.

W plebiscycie Złote Opole wezmą udział tacy artyści jak Justyna Steczkowska, Michał Szpak, Varius Manx, Piasek, Maryla Rodowicz czy Edyta Bartosiewicz. Czy Doda boi się rywalizacji z nimi? Czy chciałaby wygrać?

Zobacz także

Za każdym razem staram się robić coś ponad przeciętność, coś od siebie dać, za każdym razem staram walczyć się ze wszystkimi reżyserami i organizatorami i tłumaczyć im, że ludzie też chcą mieć show. Nie wystarczy wyjść na scenę i zaśpiewać, ja nie robię tego dla siebie. Robią to wszystko dla fanów! Miło byłoby być nagrodzonym, ale przede wszystkim chce, żeby show spodobało się moim fanom - przekonuje piosenkarka.

Będziecie oglądać Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu w dniach 3-5 czerwca w TVP?

Zobacz także: Doda przygotowała wielką niespodziankę dla koleżanek z teatru. Były zachwycone: "Jesteś taka kochana"

Doda przygotowała dla fanów plakat zapowiadający jej show w TVP 1 podczas Opola 2016. (projekt Sebastian Seban Cichoń).

Doda na konferencji Opola 2016.

Reklama

Doda chce zrobić wielkie show w Opolu.