Katarzyna Grochola zaliczyła modową wpadkę na Bestsellerach Empiku 2016! Pisarka otrzymała nagrodę w kategorii "Literatura polska" za książkę "Przeznaczeni". To duże wyróżnienie dla mamy Doroty Szelągowskiej. Niestety, nie wszyscy mówili o jej sukcesie, tylko o stylizacji Katarzyny Grocholi, która nie należy do najlepszych.

Pisarka zastosowała trend, który był kilka lat temu, czyli dopasowywanie koloru torebki do koloru butów. Do tego wszystkiego dodała jeszcze turkusowe kolory, co było fatalnym wyborem.

Nie da się ukryć, że niebieskie kowbojki z frędzlami są dość kiczowate i nic nie jest w stanie uratować tej stylizacji. Też tak sądzicie?

